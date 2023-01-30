Бывший губернатор Фургал в ходе прений попросил признать его невиновным

Бывший губернатор Хабаровского края Фургал попросил признать его невиновным в ходе прений

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в ходе прений сторон попросил присяжных признать его невиновным по делу об убийствах коммерсантов в 2004-2005 годах. Его слова цитирует РИА Новости.

Фургал отметил, что для него важно отмыть свое «имя, которое дороже любых денег». Также он добавил, что проблемы в бизнесе невозможно решить с помощью убийств и к таким методам бессмысленно прибегать.

«Бизнес, если он не криминальный, никогда не решался путем убийства. Что толку, если убьешь одного, на его место придет другой. Я никогда не решал так вопросы», — заявил экс-губернатор.

Дело слушает Люберецкий городской суд с участием присяжных, заседания проходят в выездном формате в здании Мособлсуда.

23 января представитель гособвинения в лице прокуратуры попросил присяжных заседателей признать Фургала виновным в совершении преступлений. Его обвиняют в организации преступного сообщества, семи эпизодах мошенничества и заказных убийствах бизнесменов.

Фургал не признает своей вины в инкриминируемых ему преступлениях. Его задержали в ночь на 9 июля 2020 года.