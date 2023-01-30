Россиянам назвали способы удачно вписать в интерьер советскую мебель

Дизайнер Осипов призвал придерживаться меры при использовании ретро-мебели в интерьере

При создании интерьера, сочетающего современность и винтаж, следует придерживаться меры в использовании ретро-мебели, рассказал архитектор, дизайнер свободного пространства Александр Осипов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способы удачно использовать советскую мебель в современной квартире или доме.

Многим при ремонте не хочется избавляться от старой, но дорогой сердцу мебели. Но даже устаревшие шкафы и стулья можно вписать в новый интерьер, говорит Осипов. При разработке проекта стоит обсудить все детали с дизайнером. Нередко винтажные предметы плохо сочетаются с современным интерьером. Однако хороший дизайнер, по его мнению, способен предложить не один вариант решения проблемы.

Стиль шебби-шик предполагает наслоение различных эпох, формирует интерьер из сочетания современности и традиции, рассказал собеседник «Ленты.ру». В этой концепции в интерьер украсят обои с эффектом растрескавшейся краски, штукатурка с эффектом старины и ламинат, имитирующий потемневшие от времени доски.

Шебби-шик годится для использования в романтично выглядящей спальне или детской. Но он хорош и для оформления гостиной, где будут чувствовать себя уютно все члены семьи Александр Осипов дизайнер

Привлечение внимания к оригинальным предметам мебели — отличное стилистическое решение, продолжил дизайнер. Тяжелый старинный буфет может стать центром притяжения современной столовой, а бабушкин диван обрести вторую жизнь, разместившись в уютной эклектичной гостиной. Некоторые образцы винтажной мебели созданы для привлечения восхищенных взглядов, уверяет он.

Тем, кто хочет создать необычный интерьер, не избежать реставрации старинной мебели. Умелые реставраторы способны не только восстановить, но и улучшить внешний вид изделия. Деревянные поверхности могут быть украшены росписью, резьбой или инкрустацией Александр Осипов дизайнер

Красоту отдельных элементов ретро-мебели подчеркнет использование яркой окраски и правильно подобранное освещение, отметил Осипов. Большое значение имеет соблюдение цветового баланса: в помещении желательно присутствие 60 процентов базового цвета нейтрального тона, 30 процентов — дополняющего и 10 процентов акцентирующего цвета ярких оттенков.

«Не превращайте ваше жилище в музей!» — настаивает собеседник «Ленты.ру». По его словам, обилие ретро-деталей в интерьере может привести к превращению дома в склад ненужных вещей. Чтобы избежать этого, необходимо оценить, насколько дороги доставшиеся от предков предметы. Не нужно сохранять нелюбимые, но старинные вещи только из чувства уважения к людям, которые пользовались ими раньше. Интерьер, при создании которого гармонично слились винтаж и современность, в первую очередь обязан быть уютным, резюмировал Осипов.

Ранее Александр Осипов рассказал, от каких предметов интерьера нужно непременно избавиться. Он отметил, что шкаф-купе, диван-книжка и другие популярные предметы мебели устарели.