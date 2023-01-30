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13:39, 30 января 2023Наука и техника

Раскрыты сроки выпуска первого складного iPad

Инсайдер: первый складной планшет Apple iPad выйдет в 2024 году

Фото: Daniel Cañibano / Unsplash

Apple запланировала выпуск первого складного планшета на 2024 год. Об этом в своем Twitter сообщил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

По информации специалиста, американская компания намерена представить складной iPad в 2024 году. Устройство окажется принципиально новым девайсом, а не станет заменой iPad mini, как считалось ранее. По мнению Ко, с выпуском складного гаджета Apple привлечет дополнительное внимание к своим планшетам. В конце декабря аналитик предсказывал, что выпуск складного iPad отложили на неопределенный срок.

Также Мин-Чи Ко рассекретил сроки выхода нового iPad mini — судя по всему, компактный планшет будет запущен в массовое производство в первом квартале 2024 года. По информации автора, в 2023 году Apple не выпустит ни одного планшета — из-за этого глобальные поставки iPad снизятся на 10-15 процентов в годовом исчислении.

Комментируя возможную разработку складного планшета, Ко отметил, что девайс будет иметь подставку из углеродного волокна, что позволит сделать iPad более легким и прочным, чем другие модели. Поставками компонентов для Apple займется Anjie Technology.

В октябре 2022 года аналитик CCS Insight Бен Вуд заявил, что Apple намерена выпустить складной iPad раньше складного iPhone. При этом компания, вероятно, не будет спешить с разработкой складного смартфона.

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Андрей Ставицкий
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