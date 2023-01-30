В Италии признали ошибкой считать российский народ недругом

Министр обороны Италии считает, что Европа должна быть открыта для российских туристов

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Европа должна сохранить каналы диалога с гражданским обществом в России. Свою точку зрения он выразил в интервью газете Corriere della Sera.

Политик признал, что «было бы ошибкой считать российский народ недругом». По его мнению, европейские страны должны быть открыты для туристов из России — Крозетто подчеркнул, что никогда не разделял идею недопуска российских артистов, спортсменов и граждан в Европу.

При этом он отметил, что каналы диалога надо оставить открытыми в отношении гражданского общества, а не политических элит.

«Было бы лучше, если бы люди приезжали в Европу, чтобы услышать другой голос. Мы должны продолжать помогать Украине, потому что альтернативы нет, но мы можем показать российскому народу, что такое западная свобода демократия и мир», — добавил министр обороны.

Ранее сообщалось о российской туристке, которая пыталась улететь к жениху в Испанию и получила отказ в трех консульствах. Так, ей не дали визу несмотря на наличие брони в отеле, банковской справки с остатком на счете в размере 700 тысяч рублей, медстраховки и сопроводительного письма от жениха.