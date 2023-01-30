Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:03, 30 января 2023Россия

США заподозрили в «военно-биологической экспансии» со времен Корейской войны

Минобороны РФ: США ведут «военно-биологическую экспансию» со времен корейского конфликта

Фото: Lee Jae-Won / Reuters

Минобороны России подозревает, что США ведут «военно-биологическую экспансию» со времен Корейской войны. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его цитирует РИА Новости.

«Начиная с пятидесятых годов прошлого века при главенствующей роли ВМФ США создавались военно-биологические лаборатории на территории Африки, Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии», — заявил Кириллов.

По данным генерал-лейтенанта, основной целью подобных лабораторий якобы являлись выявление уровня заболеваемости местного населения и сбор возбудителей особо опасных инфекций.

Ранее Минобороны отчиталось об остановке военно-биологических программ США на Украине. В июле Минобороны опубликовало данные о работе биолабораторий на Украине, согласно которым страна является полигоном для испытаний биологического оружия Германии и США. Тогда Кириллов заявлял, что часть экспериментов ставилась на солдатах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось об остановке военно-биологических программ США на Украине
Названа страна Европы с самым доступным бензином
Названы самые дешевые авианаправления из Москвы весной
Суд изъял в пользу государства квартиру бывшего главы Кингисеппской таможни
Рябков оценил отношения Москвы и Вашингтона в разговоре с новым послом США
Стало известно о положительной динамике в отношениях между УЕФА и РФС
Минобороны России допустило причастность США к возникновению COVID-19
Вышел трейлер хоррора «Бугимен» по мотивам рассказа Стивена Кинга
Российский генерал объяснил проблемы в армии реформами экс-министра обороны
«Роскосмос» рассказал о начале пневмоиспытаний «Ангары-НЖ»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.