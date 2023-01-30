США заподозрили в «военно-биологической экспансии» со времен Корейской войны

Минобороны РФ: США ведут «военно-биологическую экспансию» со времен корейского конфликта

Минобороны России подозревает, что США ведут «военно-биологическую экспансию» со времен Корейской войны. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его цитирует РИА Новости.

«Начиная с пятидесятых годов прошлого века при главенствующей роли ВМФ США создавались военно-биологические лаборатории на территории Африки, Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии», — заявил Кириллов.

По данным генерал-лейтенанта, основной целью подобных лабораторий якобы являлись выявление уровня заболеваемости местного населения и сбор возбудителей особо опасных инфекций.

Ранее Минобороны отчиталось об остановке военно-биологических программ США на Украине. В июле Минобороны опубликовало данные о работе биолабораторий на Украине, согласно которым страна является полигоном для испытаний биологического оружия Германии и США. Тогда Кириллов заявлял, что часть экспериментов ставилась на солдатах Вооруженных сил Украины (ВСУ).