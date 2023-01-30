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09:01, 30 января 2023Ценности

Кортни Кардашьян снялась в платье с иллюзией голого тела

Телезвезда Кортни Кардашьян снялась в платье модного дома Balmain с иллюзией голого тела

Фото: @kourtneykardash

Американская телезвезда и предпринимательница Кортни Кардашьян поделилась с подписчиками снимком в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя владелица бренда Poosh опубликовала фотографии, на которых позирует в облегающем платье модного дома Balmain длины макси с принтом, выполненным в виде иллюзии голого тела. При этом волосы бизнесвумен собрала в пучок, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней — кольцо и небольшие серьги.

«Если вам нужно позвонить, пожалуйста, положите трубку и попробуйте еще раз», — подписала знаменитость изображение, на котором она предположительно позирует в лифте.

В декабре 2022 года рэперша Карди Би также сфотографировалась в наряде с иллюзией голого тела. Хип-хоп-исполнительницу запечатлели в облегающем бежевом комбинезоне, декоративные аппликации которого имитировали очертания интимных частей тела.

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Карина Черных
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