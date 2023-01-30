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10:08, 30 января 2023Мир

В Японии раскритиковали меры России из-за промысла у Курил

Генсек кабмина Японии Мацуно назвал неприемлемыми меры России из-за промысла у Курил

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно раскритиковал меры России в отношении промысла у четырех островов южных Курил, которые в Японии называются Северными территориями. Его слова приводит РИА Новости.

«Российский МИД сообщил 19 января о том, что в настоящее время не может согласовать сроки проведения межправительственных консультаций на основе соглашения о промысле в районе Северных территорий, которые проводятся раз в год», — сказал он.

Политик назвал неприемлемыми меры российской стороны, а также призвал Москву как можно скорее согласиться на проведение межправительственных консультаций для запуска промысла 2023 года.

Ранее с аналогичным призывом выступил японский премьер-министр Фумио Кисида. По его словам, возобновление гуманитарных обменов по четырем островам необходимо также для посещения могил, что является основным приоритетом в отношениях с РФ по его мнению.

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Виктория Кондратьева
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В Японии раскритиковали меры России из-за промысла у Курил
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