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12:01, 30 января 2023Из жизни

Собака случайно спасла жизнь ветеринару

В Великобритании ветеринар узнала о раке груди после того, как ее случайно ударила собака

Фото: unsplash

В Великобритании ветеринар узнала, что больна раком, после того как попавшая к ней на прием собака случайно ударила ее в грудь. Об этом сообщает Yorkshire Evening Post.

Энджи Шоу обследовала сердце лабрадора, когда тот толкнул ее головой в грудь. На месте удара образовалась шишка, но женщина поначалу не придала этому большого значения. Спустя неделю грудь все еще болела, а шишка увеличилась в размерах, поэтому Шоу обратилась в больницу. Врач дал ей направление на рентген и биопсию. После обследования выяснилось, что у женщины воспалительная карцинома молочной железы — быстрорастущий вид рака.

Шишка появилась чисто случайно и не имела никакого отношения к раку. Но я самостоятельно не обнаружила бы опухоль в течение девяти-десяти месяцев, поэтому если бы животное не ударило меня головой, к тому времени рак бы уже распространился. Было бы уже слишком поздно. Это животное спасло мне жизнь

Энджи Шоуветеринар
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Шоу перенесла операцию по удалению злокачественного образования, а также прошла несколько курсов химиотерапии и радиотерапии. Несмотря на плохое самочувствие, женщина продолжала работать между процедурами по лечению опухоли. Она рассказала коллегам о своем заболевании и призвала их следить за любыми изменениями в организме. «Я сказала: "Мне не нужны сочувствие или особое отношение. Я живу с раком, а не умираю от него"», — говорит Шоу.

После тяжелого лечения ей удалось победить рак, предотвратив его распространение. В течение следующих десяти лет женщина будет наблюдаться у врачей и ежегодно проходить маммографию, поскольку сохраняется риск, что болезнь вернется.

Ранее сообщалось, что в Великобритании cоседская собака спасла от смерти 94-летнего Морриса Коэна, застрявшего в машине. Мужчина упал, и его левая рука застряла под педалями сцепления и тормоза, а ноги свесились из двери.

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Алиса Удовик
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