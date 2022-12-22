Соседская собака спасла застрявшего в машине на ночь пенсионера от смерти

Metro: в Англии собака обнаружила застрявшего в машине пенсионера и спасла его от смерти

В английском городе Рингвуд, графство Хэмпшир, cоседская собака спасла от смерти 94-летнего Морриса Коэна, застрявшего в машине. Об этом сообщает Metro.

Пенсионер выходил из автомобиля, когда его трость внезапно сломалась надвое. Коэн упал, и его левая рука застряла под педалями сцепления и тормоза, а ноги свесились из двери. «Я звал на помощь, но меня никто не слышал, хотя ворота гаража были подняты», — рассказал он.

Несмотря на крики Коэна, ему так и не пришли на помощь. Мужчине пришлось провести целую ночь в открытой машине при отрицательной температуре. Пенсионер был близок к смерти от переохлаждения, но утром следующего дня его обнаружила соседская собака по кличке Роджер. Пес начал громко лаять, чем привлек внимание хозяйки Фрэнсис Уолл. Женщина увидела соседа и тут же позвонила в службу спасения. Прибывшие на вызов спасатели вытащили Коэна из машины, оказали ему первую помощь и доставили в больницу. Пенсионер провел там десять дней, полностью восстановился и отправился домой.

Коэн крайне признателен собаке за спасение и уже отблагодарил ее, подарив лакомства на Рождество. «Я обязан своей жизнью этой собаке. Она, без сомнения, спасла меня. Люди в больнице сказали, что если бы я пробыл в машине еще час или около того, я бы умер», — сказал он. Хозяйка Роджера призналась, что очень гордится его поступком.

Ранее сообщалось, что в Китае верный пес спас хозяина, у которого случился инсульт, и через 12 дней умер от тоски в приюте, не выдержав разлуки с ним. По словам управляющего приютом, многие поступающие к ним собаки погибают от стресса после смены обстановки, так как не могут адаптироваться к новой среде.

