Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:01, 20 декабря 2022Из жизни

Собака спасла хозяина и через 12 дней умерла от тоски в приюте

SCMP: в Китае верный пес спас хозяина и умер, не выдержав разлуки с ним

Фото: Shutterstock

В китайском городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян, верный пес спас хозяина, у которого случился инсульт, и через 12 дней умер от тоски в приюте, не выдержав разлуки с ним. Об этом сообщает SCMP.

78-летний мужчина по фамилии Ян жил один. Девять лет назад он завел щенка метиса золотого ретривера и лабрадора, дал ему кличку Аван и заботился о нем с тех пор.

Материалы по теме:
Кошачий заклинатель История музыканта-неудачника, который устроился работать в приют, спас тысячи кошек и прославился
Кошачий заклинательИстория музыканта-неудачника, который устроился работать в приют, спас тысячи кошек и прославился
26 февраля 2021
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021

Когда у Яна случился инсульт, собака, которая обычно вела себя тихо, начала долго и продолжительно лаять, чем привлекла внимание соседей. Хозяин животного не открыл дверь на их стук, поэтому они вызвали полицию. Войдя в квартиру, полицейские нашли мужчину на полу под упавшим на него стулом.

«Мы сказали псу, что пришли спасти его хозяина. Он, кажется, понял наши слова и лежал тихо», — рассказал представитель полиции Шэнь Цзяньхуань. Яна госпитализировали. Через несколько дней после этого социальные работники отвезли Авана в приют для бродячих собак.

В приюте пес отказывался есть и пить и скончался через 12 дней. По словам управляющего приютом, многие поступающие к ним собаки погибают из-за стресса после смены обстановки, так как они не могут адаптироваться к новой среде.

Ранее сообщалось, что в Сан-Паулу, Бразилия, собака четыре месяца ждала умершего хозяина у больницы, растрогала людей и нашла новую семью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Курс доллара превысил 69 рублей
Цену на российский газ для Белоруссии впервые зафиксируют на три года
Российский ребенок c гриппом попал в реанимацию из-за передозировки лекарством
Раскрыты причины постоянной усталости и способы борьбы с ней
Россиянку оштрафовали на 30 тысяч рублей за надпись «Нет в***е» на площади
Глава администрации российского города досрочно сложил свои полномочия
Стало известно о самочувствии перенесшего операцию Николая Баскова
В США назвали причину невмешательства России и Ирана в американские выборы
Ожидающая внука 32-летняя женщина удивила подписчиков привлекательной внешностью
В ОДКБ отказались нести ответственность за ситуацию в Лачинском коридоре
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.