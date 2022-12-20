Собака спасла хозяина и через 12 дней умерла от тоски в приюте

SCMP: в Китае верный пес спас хозяина и умер, не выдержав разлуки с ним

В китайском городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян, верный пес спас хозяина, у которого случился инсульт, и через 12 дней умер от тоски в приюте, не выдержав разлуки с ним. Об этом сообщает SCMP.

78-летний мужчина по фамилии Ян жил один. Девять лет назад он завел щенка метиса золотого ретривера и лабрадора, дал ему кличку Аван и заботился о нем с тех пор.

Когда у Яна случился инсульт, собака, которая обычно вела себя тихо, начала долго и продолжительно лаять, чем привлекла внимание соседей. Хозяин животного не открыл дверь на их стук, поэтому они вызвали полицию. Войдя в квартиру, полицейские нашли мужчину на полу под упавшим на него стулом.

«Мы сказали псу, что пришли спасти его хозяина. Он, кажется, понял наши слова и лежал тихо», — рассказал представитель полиции Шэнь Цзяньхуань. Яна госпитализировали. Через несколько дней после этого социальные работники отвезли Авана в приют для бродячих собак.

В приюте пес отказывался есть и пить и скончался через 12 дней. По словам управляющего приютом, многие поступающие к ним собаки погибают из-за стресса после смены обстановки, так как они не могут адаптироваться к новой среде.

Ранее сообщалось, что в Сан-Паулу, Бразилия, собака четыре месяца ждала умершего хозяина у больницы, растрогала людей и нашла новую семью.