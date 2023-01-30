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16:59, 30 января 2023Наука и техника

Внутренности новых MacBook Pro показали на видео

iFixit: новые MacBook Pro имеют серьезные проблемы с ремонтопригодностью

Кадр: iFixit / YouTube

Специалисты iFixit оценили ремонтопригодность новых компьютеров Apple. Соответствующее видео доступно на YouTube-канале компании.

В рамках ролика энтузиасты, занимающиеся изучением устройства гаджетов, разобрали новые MacBook Pro на 14 и 16 дюймов, а также показали их внутренности на видео. По словам авторов, в ходе изучения конструкции компьютеров они полагались на официальное руководство от Apple. По итогам тестирования специалисты оценили ремонтопригодность MacBook Pro в 5 из 10 баллов.

Авторы отметили, что обновленные устройства по конструкции напоминают модели MacBook Pro 2021 года выпуска. При этом ремонт и апгрейд компьютеров по-прежнему может быть осложнен тем, что большая часть компонентов устройств припаяна к материнской плате. В связи с этим, например, после покупки девайса невозможно обновить оперативную память или SSD-накопитель. По словам авторов, компьютеры Mac до сих пор имеют серьезные проблемы с ремонтопригодностью.

Также специалисты iFixit отметили, что Apple выпустила довольно подробное руководство по ремонту MacBook Pro — процесс обслуживания гаджетов описан на 162 страницах.

Ранее журналисты издания 9to5mac выяснили, что новые компьютеры Apple оснащены более медленными SSD-накопителями, чем модели прошлого поколения. Снижение скорости связано с тем, что американская компания перешла на более крупные NAND-модули памяти.

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Андрей Ставицкий
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