Раскрыт недостаток новых компьютеров Apple

9to5mac: Apple оснастила новые MacBook Pro и Mac mini медленными SSD

Новые компьютеры Apple оснащены более медленными SSD-накопителями, чем модели прошлого поколения. Их недостаток раскрыло издание 9to5mac.

Журналисты изучили новые MacBook Pro на базе процессоров M2 Pro и заметили, что SSD имеют скорость записи 3154 мегабайта в секунду, а чтения — 2973 мегабайта в секунду. Для сравнения: накопитель MacBook Pro на M1 Pro выдавал в тех же тестах 3950 и 4900 мегабайт в секунду соответственно.

В тесте на запись и чтение SSD Mac mini на базе чипа M2 показал скорость около 1500 мегабайт в секунду. Это на 30-50 процентов ниже, чем у модели на процессоре M1, которая вышла в ноябре 2020 года.

Специалисты объяснили, что снижение скорости связано с тем, что американская компания перешла на более крупные NAND-модули памяти. В модели MacBook Pro на базу M1 Pro было установлено четыре NAND-модуля, которые обеспечивали высокую скорость работы. По словам журналистов, такая же ситуация сложилась и с ноутбуками MacBook Air на базе чипов M1 и M2, в результате чего новая модель оказалась менее производительной, чем старая.

Apple анонсировала компьютеры на базе фирменных ARM-процессоров — MacBook Pro и Mac mini — 17 января. Новые модели появятся в продаже в России в конце февраля по цене от 200 тысяч рублей.