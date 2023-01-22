Названа дата начала продаж новых MacBook в России

«Известия»: новые MacBook появятся в России в конце февраля по цене от 200 тысяч рублей

Участники рынка электроники и аналитики рассказали, когда представленные Apple 17 января новые MacBook появятся в России. Об этом они высказались в интервью «Известиям».

Эксперты назвали дату начала продаж новых MacBook в России и предположили, что это произойдет в конце февраля или даже раньше. В Ozon согласились с этим мнением. В компании спрогнозировали, что на старте продаж повышенный интерес к ноутбукам проявят дизайнеры, видеомонтажеры и создатели 3D-графики. По мнению Inventive Retail Group, управляющей сетью магазинов Apple re:Store, устройства появятся в России в течение трех недель.

Один из источников «Известий» заявил, что новые MacBook будут продавать в России минимум на 30 процентов дороже, чем в США и Европе. Другой информатор предположил, что минимальные цены на гаджеты составят 200 тысяч рублей. В Inventive Retail Group подтвердили, что стоимость ноутбуков будет выше европейской.

В свою очередь ведущий продакт-менеджер компании diHouse Любовь Морозова добавила, что при запуске новых гаджетов Apple создает искусственную нехватки товара в первые несколько месяцев. Поэтому устройства поступают в магазины маленькими партиями.

«Тем не менее они будут приходить и на наш рынок в этот период, только цена будет сильно завышена. Спустя примерно месяц-два ситуация выправится и товар начнет поставляться достаточными партиями, чтобы цена пришла в соответствие с рыночной», — заключила Морозова.

17 января Apple представила новые компьютеры на базе фирменных ARM-процессоров. В частности, компания анонсировала продажи MacBook Pro и Mac mini.