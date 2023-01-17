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17:40, 17 января 2023Наука и техника

Apple представила новые компьютеры

Apple анонсировала MacBook Pro с процессором M2 Pro и M2 Max и новый Mac mini

Фото: Robert Galbraith / Reuters

Apple анонсировала новые компьютеры на базе фирменных ARM-процессоров — MacBook Pro и Mac mini. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Компания представила серию обновленных ноутбуков MacBook Pro, оснащенных процессорами M2 Pro и M2 Max. Портативные компьютеры вышли с экранами диагональю 14 и 16 дюймов, оснащенные вырезом. В Apple рассказали, что чип M2 Pro имеет до 12 ядер и поддерживает до 32 гигабайт оперативной памяти. Чип M2 Pro Max получил графический процессор с 38 ядрами и поддержку до 96 гигабайт оперативной памяти.

Новые ноутбуки вышли с поддержкой Wi-Fi 6E, обновленным разъемом HDMI с возможностью передачи видео разрешением 8К, рекордной автономностью до 22 часов. Стоимость MacBook Pro на базе M2 Pro составит 1999 долларов или около 138 тысяч рублей, модели на базе M2 Max – 3099 долларов или около 214 тысяч рублей.

Кроме того, Apple показала обновленный Mac mini. Компактный компьютер вышел в двух версиях — с процессором M2 и M2 Pro. Стартовая модель с 8 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти обойдется в 599 долларов или около 42 тысяч рублей. Версия с чипом M2 Pro, оснащенная 16 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти, оценена в 1299 долларов или около 90 тысяч рублей.

Ранее источники Bloomberg рассказали, что Apple намерена выпустить первый ноутбук с сенсорным экраном к 2025 году. Компьютер будет иметь состоящий из двух половин корпус, сенсорный дисплей, клавиатуру и тачпад.

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Андрей Ставицкий
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