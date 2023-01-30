Звезда «Папиных дочек» высказалась о москвичах

Актриса Дарья Мельникова рассказала, что москвичи привыкли жить на большой скорости

Российская актриса и звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова рассказала, что в Москве привыкли жить на большой скорости. Свое мнение о жителях столицы она высказала в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Во время разговора Мельникову попросили объяснить, чем, по ее мнению, москвичи отличаются от жителей других городов страны. Актриса объяснила, что в городе привыкли к быстрому сервису и определенному ритму жизни.

«Мне кажется, люди в Москве привыкли жить на большой скорости, когда за пять минут приносят молоко для каши, за три минуты приезжает такси, а если что-то идет не так, то это катастрофа, коллапс и вообще. Но у меня такие ощущения от жизни в центре. Москва — необъятная, наверняка в спальных районах поспокойнее», — уточнила Мельникова.

Ранее президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал, что москвичи отличаются спокойствием. Баскетболист отметил, что за пределами столицы люди больше интересуются новым и ведут активный образ жизни.