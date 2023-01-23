Известный баскетболист высказался о москвичах

Баскетболист Андрей Кириленко заявил, что москвичи отличаются спокойствием

Известный российский баскетболист, президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, что москвичи отличаются спокойствием. Свое мнение о жителях столицы он высказал в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Во время интервью Кириленко попросили объяснить, чем, по его мнению, москвичи отличаются от жителей других городов России. Баскетболист отметил, что за пределами столицы люди больше интересуются новым и ведут активный образ жизни.

«Москвичи более спокойные, размеренные. В регионах, в глубинке люди более активные и быстрее на все реагируют. В Москве люди много чего видели, много времени нужно на поездки. В регионах люди более жадные до нового, любознательнее», — заявил Кириленко.

Ранее известный российский хореограф, судья популярного шоу «Маска. Танцы» на телеканале НТВ Егор Дружинин предположил, что москвичи отличаются от жителей других городов сбалансированностью.