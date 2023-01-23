Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:20, 23 января 2023Среда обитания

Известный баскетболист высказался о москвичах

Баскетболист Андрей Кириленко заявил, что москвичи отличаются спокойствием
Андрей Кириленко

Андрей Кириленко. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Известный российский баскетболист, президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, что москвичи отличаются спокойствием. Свое мнение о жителях столицы он высказал в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Во время интервью Кириленко попросили объяснить, чем, по его мнению, москвичи отличаются от жителей других городов России. Баскетболист отметил, что за пределами столицы люди больше интересуются новым и ведут активный образ жизни.

«Москвичи более спокойные, размеренные. В регионах, в глубинке люди более активные и быстрее на все реагируют. В Москве люди много чего видели, много времени нужно на поездки. В регионах люди более жадные до нового, любознательнее», — заявил Кириленко.

Ранее известный российский хореограф, судья популярного шоу «Маска. Танцы» на телеканале НТВ Егор Дружинин предположил, что москвичи отличаются от жителей других городов сбалансированностью.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Пригожин поддержал Кадырова и назвал противников бород в армии кучкой клоунов
Шеф-повар назвала способы избавиться от жира на животе для женщин старше 40 лет
Блогерша рассказала о пользе ежедневного бритья лица и была обругана в сети
США передумали размещать ракеты средней дальности в Японии
Оценено влияние 2022 года на ощущение благосостояния у россиян
Известный баскетболист высказался о москвичах
Потанин призвал отказаться от идеи конфискаций и национализации
Россиянам станет проще попасть на курорты Шри-Ланки
Рябков назвал психологической войной информацию о поставке Киеву ракет ATACMS
Ректора РАНХиГС Мау освободили от должности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.