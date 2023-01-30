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17:46, 30 января 2023Мир

Путин поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин обсудил сотрудничество в рамках ОПЕК+ с наследным принцем Саудовской Аравии

Фото: The Kremlin Moscow / Globalloookpress.com

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и обсудил развитие отношений двух стран, в особенности — взаимодействие Москвы и Эр-Рияда в рамках ОПЕК+. Сообщение опубликовано на официальном сайте пресс-службы российского лидера.

«Обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, а также взаимодействие в рамках "ОПЕК+" по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время в графике президента России Владимира Путина отсутствуют какие-либо согласованные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. «Пока в графике нет согласованных разговоров», — сообщил пресс-секретарь российского лидера. При этом он отметил, что Путин по-прежнему открыт для контактов.

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Виктория Кондратьева
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