В Кремле заявили об отсутствии переговоров с Шольцем в графике Путина

Песков заявил, что в графике Путина нет согласованных переговоров с Шольцем

В настоящее время в графике президента России Владимира Путина отсутствуют какие-либо согласованные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом в воскресенье, 29 января, заявил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока в графике нет согласованных разговоров», — сообщил пресс-секретарь российского лидера. При этом он отметил, что Путин по-прежнему открыт для контактов.

Ранее в январе Шольц заявил, что хотел бы возобновить телефонные переговоры с Путиным. Он заверил, что тон беседы с российским лидером, несмотря на «абсолютно разные» взгляды на украинский конфликт, будет вежливым.

В конце ноября канцлер ФРГ сообщил, что не общался с Путиным с сентября 2022 года.