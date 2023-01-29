Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:08, 29 января 2023Россия

В Кремле заявили об отсутствии переговоров с Шольцем в графике Путина

Песков заявил, что в графике Путина нет согласованных переговоров с Шольцем

Фото: Sergey Guneev / Kremlin / Reuters

В настоящее время в графике президента России Владимира Путина отсутствуют какие-либо согласованные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом в воскресенье, 29 января, заявил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока в графике нет согласованных разговоров», — сообщил пресс-секретарь российского лидера. При этом он отметил, что Путин по-прежнему открыт для контактов.

Ранее в январе Шольц заявил, что хотел бы возобновить телефонные переговоры с Путиным. Он заверил, что тон беседы с российским лидером, несмотря на «абсолютно разные» взгляды на украинский конфликт, будет вежливым.

В конце ноября канцлер ФРГ сообщил, что не общался с Путиным с сентября 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле объяснили засекречивание данных о российской экономике
В Кремле заявили об отсутствии переговоров с Шольцем в графике Путина
Посольство России прокомментировали удары Израиля по Ирану
«Укрэнерго» снизило производство энергии после выхода из строя блока ТЭС
Американские журналисты высмеяли победу бывшей российской фигуристки на ЧЕ
В Госдуме ответили на заявление НАТО о готовности к прямому конфликту с Россией
Шольц снова захотел вежливо поговорить с Путиным
Первые роботы «Маркер» подготовили для отправки в Донбасс
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Стало известно о недовольстве НАТО мерами поддержки Киева со стороны Германии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.