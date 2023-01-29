Шольц снова захотел вежливо поговорить с Путиным

Tagesspiegel: канцлер ФРГ Шольц захотел снова поговорить с президентом России Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о своем желании возобновить телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путным. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Tagesspiegel.

«Я буду вновь проводить телефонные разговоры с Путиным, потому что нужно говорить друг с другом», — сказал глава немецкого правительства.

Шольц подчеркнул, что считает российскую специальную военную операцию (СВО) «ужасной бессмысленной войной», но тон телефонных переговоров с Путиным, несмотря на «абсолютно разные» взгляды на украинский конфликт, будет вежливым. «Мне важно, чтобы разговор всегда возвращался к конкретной теме — как миру выйти из этого ужасного состояния? Условия для того ясны — вывод российских войск», — заключил канцлер.

Ранее Шольц также призывал продолжить переговоры с президентом России. В декабре немецкий канцлер также заявил, что экономическое сотрудничество с Россией должно стать возможным после окончания спецоперации на Украине.