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11:50, 29 января 2023Мир

Шольц снова захотел вежливо поговорить с Путиным

Tagesspiegel: канцлер ФРГ Шольц захотел снова поговорить с президентом России Путиным

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о своем желании возобновить телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путным. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Tagesspiegel.

«Я буду вновь проводить телефонные разговоры с Путиным, потому что нужно говорить друг с другом», — сказал глава немецкого правительства.

Шольц подчеркнул, что считает российскую специальную военную операцию (СВО) «ужасной бессмысленной войной», но тон телефонных переговоров с Путиным, несмотря на «абсолютно разные» взгляды на украинский конфликт, будет вежливым. «Мне важно, чтобы разговор всегда возвращался к конкретной теме — как миру выйти из этого ужасного состояния? Условия для того ясны — вывод российских войск», — заключил канцлер.

Ранее Шольц также призывал продолжить переговоры с президентом России. В декабре немецкий канцлер также заявил, что экономическое сотрудничество с Россией должно стать возможным после окончания спецоперации на Украине.

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Глеб Бажуткин
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