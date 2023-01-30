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14:58, 30 января 2023Бывший СССР

На Украине подтвердили гибель одного из лидеров УНА-УНСО

Украинское издание «Знай.ua» подтвердило гибель одного из лидеров УНА-УНСО Пальчика

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Один из лидеров «УНА-УНСО» (запрещенная в России экстремистская организация) Валерий Пальчик погиб под Артемовском (украинское название Бахмут). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Знай.ua».

«В боях под Бахмутом погиб <…> Валерий Пальчик. Он участвовал в войне в Приднестровье, участник кавказских войн в отрядах УНСО на стороне Грузии. Командир Полтавской областной организации УНСО в 1991-1999 годах», — говорится в материале, подтверждающем гибель украинского военного.

О гибели Пальчика стало известно ранее 30 января. Российский военный корреспондент Евгений Поддубный сообщал, что военного не стало под Соледаром. На соледарском направлении он воевал в составе 116-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.

Ранее стало известно, что в Донбассе погиб воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) колумбийский наемник из Иностранного легиона Элкин Чапарро.

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Варвара Кошечкина
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