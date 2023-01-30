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09:31, 30 января 2023Забота о себе

Звезда «Твин Пикс» рассказала о психической болезни сына

Психическую болезнь сына актрисы Мэдхен Амик принимали за наркоманию

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

52-летняя американская актриса Мэдхен Амик, сыгравшая Шелли Джонсон в телесериале «Твин Пикс», рассказала, как психическую болезнь ее сына первое время принимали за алкозависимость и наркоманию. Об этом сообщает издание People.

По словам звезды «Твин Пикс», в 2010 году ее сын Слай, тогда учившийся в колледже, стал свидетелем смерти однокурсника. После этого он стал злоупотреблять алкоголем и наркотиками. Затем у него начались галлюцинации: он думал, что его подслушивают через телефон и телевизор.

В 2011 году его соседи по комнате связались с Амик и сообщили, что он ушел из дома без бумажника и телефона в нестабильном состоянии. Семья сразу же отправилась из Лос-Анджелеса в город Ирвайн, где учился Слай. «Мы искали его часами, но нашли. Он просто ходил по улицам, совершенно потерянный», — вспоминает Амик.

Когда юношу отвезли в больницу, врач счел, что проблема заключалась в злоупотреблении запрещенными веществами, и отпустил Слая домой.

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Через несколько месяцев Слай позвонил родителям из общежития в колледже и сказал, что умирает. Родители нашли его на полу в конвульсиях и с признаками передозировки и психоза. В 2012 году его госпитализировали в психиатрическую лечебницу и диагностировали у него биполярное расстройство личности.

Наконец нам сказали, что это не зависимость, а психическая болезнь. Было страшно, но я испытала облегчение, потому что вещи были названы своими именами, и можно было искать пути решения проблемы

Мэдхен Амикактриса

За десять лет с начала психотерапии и лечения от наркозависимости у Слая было несколько срывов, однако последние 19 месяцев он ведет трезвый образ жизни. Также он устроился в реабилитационный центр и занимается сопровождением пациентов с психическими болезнями.

Ранее голливудская актриса Сэльма Блэр, ставшая звездой после ролей в фильмах «Жестокие игры» и «Хеллбой», призналась, что с семи лет регулярно злоупотребляла крепкими напитками для облегчения необъяснимых болей. Блэр уверена, что ее проблемы с алкоголем были спровоцированы рассеянным склерозом — хроническим прогрессирующим заболеванием центральной нервной системы.

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Александра Лисица
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