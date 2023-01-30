Песков назвал ложью заявление Бориса Джонсона об «угрозе» Путина ракетами

Песков назвал ложью заявление экс-премьера Британии Джонсона об «угрозе» Путина ракетами

Заявление бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент РФ Владимир Путин якобы «своего рода угрожал» ему в телефонном разговоре ракетами, является ложью. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС

«То, что сказал господин Джонсон, - это неправда. Точнее это ложь», — прокомментировал он рассказ британского экс-премьере о разговоре с Путиным 2 февраля 2022 года. По словам Пескова, Джонсон мог «сознательно солгать», говоря о якобы личных угрозах Путина.