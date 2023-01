Джонсон раскрыл детали разговора с Путиным перед началом СВО

Джонсон заявил, что предупреждал Путина о санкциях Запада перед началом СВО на Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскрыл детали своего разговора с президентом России Владимиром Путиным перед началом специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на трехсерийный документальный фильм «Путин против Запада» (Putin vs the West).

По словам Джонсона, российский лидер во время «очень долгого и максимально экстраординарного телефонного разговора» пытался внушить ему страх в ответ на предупреждения о недопустимости начала СВО.

Он [Путин] сказал: “Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?” И я сказал: “Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете Борис Джонсон Бывший премьер Британии

Как заявил Джонсон, в разговоре с Путиным он утверждал, что начало боевых действий на Украине станет «полной катастрофой», поскольку приведет к антироссийским санкциям и приближению НАТО к российским границам. Он также предупредил российского лидера, что Киев сможет рассчитывать на поддержку Лондона.

В то же время бывший британский премьер подчеркнул, что вступление Украины в Североатлантический альянс было маловероятным, так как против этого выступали Франция и Германия.

«Нормандский формат»

26 января Борис Джонсон дал интервью украинскому телеканалу «Рада», в ходе которого признался, что «нормандский формат» переговоров по Украине был дипломатической имитацией.

По словам политика, процесс по урегулированию конфликта, который включал в себя Минские соглашения, «никуда не двигался». Джонсон выразил мнение, что санкции против России стоило вводить еще в 2014 году.

Какие-то санкции мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию под названием нормандский процесс и ничего не добились, а [президент России Владимир] Путин сделал вывод, что Запад не станет его останавливать Борис Джонсон Бывший премьер Британии

После заявления Джонсона посольство России в Лондоне усомнилось в договороспособности Запада. В дипмиссии подчеркнули, что подобные высказывания подрывают доверие к данному слову и готовности соблюдать взятые на себя обязательства.

В декабре резонанс вызвали слова экс-канцлера Ангелы Меркель, которая заявила, что Минские соглашения были заключены, чтобы дать Украине драгоценное время и возможность стать сильнее. По ее словам, всем участникам этих соглашений было понятно, что вооруженный конфликт на востоке Украины еще не решен.

Позже бывший президент Франции Франсуа Олланд высказался о Минских соглашениях в аналогичном с Меркель ключе. Он сказал, что договоренности можно назвать попыткой дать Киеву время на усиление своей армии.

[Экс-канцлер Германии] Ангела Меркель была права... С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал... Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность Франсуа Олланд Бывший президент Франции

Ответ России

Реагируя на высказывание Меркель, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны не планировали выполнять обязательства и обвинила их в использовании всего имеющегося в их распоряжении времени в своих целях, накачивая Киев оружием.

Берлин, а соответственно и весь коллективный Запад не собирался выполнять Минские соглашения, имитировал приверженность резолюции Совбеза, а в реальности накачивал киевский режим оружием Мария Захарова Официальный представитель МИД России

В свою очередь, врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин указал на то, что Меркель и Олланд расписались во лжи, когда признали, что не намеревались выполнять Минские соглашения.

Соответственно, она врала на самом высоком уровне, невзирая ни на что. А сейчас мы увидели историю, что Олланд ее буквально поддержал. По сути, это основные гаранты этих минских соглашений. И теперь они в этом расписались Денис Пушилин Врио главы ДНР

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Берлин и Париж использовали Минские соглашения в качестве инструмента тайной дипломатии, а их политика «поставила всю Европу на грань вооруженного конфликта».