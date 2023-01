Джонсон раскрыл подробности о разговоре с Путиным перед началом СВО

Джонсон заявил, что предупреждал Путина о западных санкциях перед началом СВО на Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскрыл подробности своего разговора с президентом России Владимиром Путиным перед началом специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на трехсерийный документальный фильм «Путин против Запада» (Putin vs the West).

По словам политика, российский лидер во время «очень долгого и максимально экстраординарного телефонного разговора» пытался внушить ему страх в ответ на предупреждения о недопустимости начала СВО.

«Он [Путин] сказал: “Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?” И я сказал: “Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете"», — сообщил Джонсон.

По словам политика, в разговоре с Путиным он утверждал, что начало военных действий на Украине станет «полной катастрофой», так как приведет к антироссийским санкциям против и приближению Североатлантического альянса к российским границам. Он также предупредил российского лидера, что украинская сторона сможет рассчитывать на поддержку Британии.

Джонсон добавил, вступление Украины в альянс было маловероятным, так как против этого выступали Франция и Германия.

Ранее Джонсон заявил, что Путин не отдаст приказ использовать ядерное оружие на Украине. «Будет ли он доводить конфликт до применения ядерного оружия? Не верю ни на секунду. Если бы Путин сошел с ума и решился на такое, он бы моментально лишился поддержки в Африке, Азии и на Ближнем востоке», — сообщил экс-премьер, добавив, что самой большой проблемой для России при таком сценарии станет потеря поддержки Китая.