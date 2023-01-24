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10:41, 24 января 2023Мир

Борис Джонсон исключил применение Россией ядерного оружия на Украине

Экс-премьер Британии Джонсон исключил применение РФ ядерного оружия на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Toby Melville / Getty Images

Президент России Владимир Путин не отдаст приказ использовать ядерное оружие на Украине, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом он написал в своей статье для газеты Daily Mail Plus.

«Будет ли он доводить конфликт до применения ядерного оружия? Не верю ни на секунду. Если бы Путин сошел с ума и решился на такое, он бы моментально лишился поддержки в Африке, Азии и на Ближнем востоке», — сообщил экс-премьер, добавив, что самой большой проблемой для России при таком сценарии станет потеря поддержки Китая.

По словам Джонсона, Путин «пытается вынудить нас говорить о ядерной войне, потому что описывает украинский конфликт как глобальное противостояние России и НАТО», но в действительности в Кремле трезво оценивают последствия применения ядерного оружия.

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Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, говоря об украинском конфликте, призвал не вспоминать аргументы о том, что ядерные державы не использовали оружие массового поражения в местных конфликтах, так как, по его мнению, ранее в истории эти страны «не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны».

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало в мире войны ядерной. По его словам, это должно быть очевидно «любому человеку, даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что слова Медведева полностью соответствуют ядерной доктрине страны.

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Глеб Бажуткин
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