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12:38, 19 января 2023Россия

Кремль не увидел противоречий в словах Медведева о проигрыше ядерных держав

Песков заявил, что слова Медведева о ядерных державах соответствуют ядерной доктрине РФ

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о проигрыше ядерных держав в конфликтах полностью соответствуют ядерной доктрине страны. Об этом в четверг, 19 января, заявил пресс-сектерать президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Накануне Медведев, комментируя обсуждения НАТО поставок на Украину нового тяжелого оружия заявил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может привести к ядерной.

«Нет. Это абсолютно не значит. Это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной. Читайте ядерную доктрину. Никаких противоречий там нет», — сказал представитель Кремля.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил на Международном экономическом форуме в Давосе и выразил надежду на то, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн, которая пройдет 20 января, будут приняты решения о поставках тяжелого и современного вооружения Киеву.

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Никита Абрамов
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