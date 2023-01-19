Кремль не увидел противоречий в словах Медведева о проигрыше ядерных держав

Песков заявил, что слова Медведева о ядерных державах соответствуют ядерной доктрине РФ

Слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о проигрыше ядерных держав в конфликтах полностью соответствуют ядерной доктрине страны. Об этом в четверг, 19 января, заявил пресс-сектерать президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Накануне Медведев, комментируя обсуждения НАТО поставок на Украину нового тяжелого оружия заявил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может привести к ядерной.

«Нет. Это абсолютно не значит. Это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной. Читайте ядерную доктрину. Никаких противоречий там нет», — сказал представитель Кремля.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил на Международном экономическом форуме в Давосе и выразил надежду на то, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн, которая пройдет 20 января, будут приняты решения о поставках тяжелого и современного вооружения Киеву.