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10:38, 19 января 2023Россия

Медведев назвал возможные причины начала ядерной войны в мире

Медведев заявил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне ведет к ядерному конфликту

Фото: Анастасия Илюшина / Коммерсантъ

Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало в мире ядерной. Такую возможную причину назвал заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в четверг, 19 января.

«Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. А ведь это должно быть очевидно любому человеку. Даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта», — написал Медведев.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил на Международном экономическом форуме в Давосе и выразил надежду на то, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн будут приняты решения о поставках тяжелого и современного вооружения Киеву. Мероприятие пройдет в Германии 20 января.

Дмитрий Медведев назвал Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе позорищем.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, таким образом Москва отреагировала на просьбы о помощи республик Донбасса.

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Евгения Куликова
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