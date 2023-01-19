Медведев назвал возможные причины начала ядерной войны в мире

Медведев заявил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне ведет к ядерному конфликту

Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало в мире ядерной. Такую возможную причину назвал заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в четверг, 19 января.

«Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. А ведь это должно быть очевидно любому человеку. Даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта», — написал Медведев.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил на Международном экономическом форуме в Давосе и выразил надежду на то, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн будут приняты решения о поставках тяжелого и современного вооружения Киеву. Мероприятие пройдет в Германии 20 января.

Дмитрий Медведев назвал Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе позорищем.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, таким образом Москва отреагировала на просьбы о помощи республик Донбасса.