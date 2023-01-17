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13:21, 17 января 2023Россия

Медведев назвал Давосский форум позорищем

Медведев назвал ВЭФ в Давосе позорищем из-за обсуждения поставки танков Украине

Фото: Markus Schreiber / AP

Зампред Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе позорищем, так как там обсуждают поставки вооружения Украине. Об этом он высказался в Telegram.

В частности, Медведева возмутило заявление президента Польши Анджея Дуды, который в ходе выступления на ВЭФ выразил надежду на формирование НАТО для Украины бригады танков Leopard. Медведев, в свою очередь, назвал президента европейской страны «польской дудой» и заявил, что для описания ситуации у него есть еще более «емкое русское слово» на букву «п».

«Надеются, наверное, что "танковая коалиция" приблизит долгожданный для пшеков раздел Украины на части. Но тогда не коалицию надо создавать, а составить бумагу коллективную», — написал бывший президент России.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия должна выделить Киеву военную помощь, а не прятать оружие на складах. До этого он также попытался в очередной раз убедить немецкую сторону выделить Украине танки Leopard 2.

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Варвара Кошечкина
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