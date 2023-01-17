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12:26, 17 января 2023Мир

Дуда выразил надежду на формирование бригады танков Leopard для Киева

Президент Польши Дуда выразил надежду на формирование для Украины бригады танков Leopard

Фото: Armin Weigel / Globallookpress.com

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду на формирование НАТО для Украины бригады танков Leopard. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, Варшава собирает коалицию стран, которые будут готовы передать Киеву танки из своих запасов. «Я рассчитываю на то, что союзники отдадут по несколько — несколько десятков танков, благодаря чему я верю в то, что как минимум танковую бригаду для Украины удастся сформировать», — заявил Дуда, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Польский лидер поблагодарил правительство Британии за передачу Киеву танков Challenger. «Уже есть решение британских властей, что поддержка Украине будет оказана. Это очень современные танки и точно будут большой поддержкой для Украины», — отметил он.

Ранее Дуда заявил, что поставки танков Польши на Украину вышли за рамки возможностей страны. Глава государства отметил, что поставки танков Киеву оказались масштабнее, чем Варшава могла себе позволить. Он подчеркнул, что польская сторона старается организовать увеличение поддержки Украины. «Мы надеемся, что несколько партнеров, союзников передадут Украине танки», — уточнил он.

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Виктория Кондратьева
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