Поставки танков Польши на Украину вышли за рамки возможного

Дуда: поставки танков Украине оказались масштабнее, чем Польша могла себе позволить

Поставки танков Польши на Украину вышли за рамки возможностей страны. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда, его слова передает Reuters.

Глава государства отметил, что поставки танков Киеву оказались масштабнее, чем Варшава могла себе позволить. Он подчеркнул, что польская сторона старается организовать увеличение поддержки Украины. «Мы надеемся, что несколько партнеров, союзников передадут Украине танки», — уточнил он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия должна выделить Киеву военную помощь, а не прятать оружие на складах. «Мы годами инвестировали в тяжелую технику, в танки. Они не могут ржаветь при хранении. Они должны быть использованы в действии», — призвал он.