В НАТО выразили надежду на увеличение поставок оружия Украине

Столтенберг рассчитывает на увеличение поставок оружия Украине после встречи в Германии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии 20 января будут приняты решения о поставках тяжелого и современного вооружения Киеву. Об этом пишет РИА Новости.

Генеральный секретарь выступил на Международном экономическом форуме в Давосе. Он напомнил, что в Рамштайне соберутся союзники по НАТО и члены контактной группы по Украине во главе с США. «Главным посланием будет оказание большей поддержки, предоставление более современного и тяжелого вооружения», — отметил он. В НАТО надеются на увеличение поставок оружия Украине после мероприятия.

Политик поприветствовал недавние заявления западных лидеров о желании отправить бронированную технику Киеву. «Я приветствую недавние заявления Канады о намерении отправить 200 бронированных машин, а также Польши, которая поставляет все больше оружия», — подчеркнул он.

Ранее Столтенберг рассказал, что Россия планирует вести затяжной конфликт на Украине. По его словам, поддерживающим Киев странам необходимо продолжать отправлять оружие до тех пор, пока Москва не осознает, что не сможет одержать победу на поле боя.