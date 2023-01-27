Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:19, 27 января 2023Мир

В России усомнились в договороспособности Запада после высказываний Джонсона

Посольство России: высказывания Джонсона ставят под сомнение договороспособность Запада
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: President Of Ukraine Office/ Globallookpress.com

Посольство России в Лондоне усомнилось в договороспособности Запада после высказываний бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Заявление дипломатической миссии приводит ТАСС.

«Откровения Джонсона и других западных политиков ставят под вопрос принципиальную договороспособность наших оппонентов в Евро-Атлантике», — подчеркнули в посольстве.

Там отметили, что речь идет о публичных заявлениях британского экс-премьера в Киеве, которые говорят о «сознательном двурушничестве и заматывании» процесса урегулирования в Донбассе в 2014-2022 годах странами Запада.

Посольство России заявило, что подобные высказывания подрывают доверие к данному слову и готовности соблюдать взятые на себя обязательства.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с украинским каналом «Рада» заявил, что «нормандский формат» переговоров по Украине был дипломатической имитацией. По словам политика, процесс по урегулированию конфликта, который включал в себя Минские соглашения, «никуда не двигался».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российские десантники уничтожили группу украинских диверсантов
Датский политик снова сжег Коран
Командир «Ахмата» предсказал взятие ДНР под контроль в течение месяца
В Италии назвали предотвращением третьей мировой войны поставки оружия Украине
Сексолог рассказал о влиянии магазинов интимных товаров на семейные ценности
Три страны выступили за снижение лимита цен на российскую нефть
Противник российского спорта оценил позицию МОК по допуску страны к турнирам
Сотрудница полиции украла миллион рублей и потратила его в интернете
Польша предложила создать коалицию стран для снабжения ВСУ бронетехникой
Основателя группы Little Big признали иноагентом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.