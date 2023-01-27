В России усомнились в договороспособности Запада после высказываний Джонсона

Посольство России: высказывания Джонсона ставят под сомнение договороспособность Запада

Посольство России в Лондоне усомнилось в договороспособности Запада после высказываний бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Заявление дипломатической миссии приводит ТАСС.

«Откровения Джонсона и других западных политиков ставят под вопрос принципиальную договороспособность наших оппонентов в Евро-Атлантике», — подчеркнули в посольстве.

Там отметили, что речь идет о публичных заявлениях британского экс-премьера в Киеве, которые говорят о «сознательном двурушничестве и заматывании» процесса урегулирования в Донбассе в 2014-2022 годах странами Запада.

Посольство России заявило, что подобные высказывания подрывают доверие к данному слову и готовности соблюдать взятые на себя обязательства.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с украинским каналом «Рада» заявил, что «нормандский формат» переговоров по Украине был дипломатической имитацией. По словам политика, процесс по урегулированию конфликта, который включал в себя Минские соглашения, «никуда не двигался».

