Джонсон назвал «нормандский формат» по Украине политической имитацией

Борис Джонсон: «нормандский формат» переговоров по Украине был дипломатической имитацией

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с украинским каналом «Рада» заявил, что «нормандский формат» переговоров по Украине был дипломатической имитацией. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, процесс по урегулированию конфликта, который включал в себя Минские соглашения, «никуда не двигался». Он заявил, что санкции против России стоило вводить еще в 2014 году.

«Какие-то санкции мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию под названием нормандский процесс и ничего не добились, а [президент России Владимир] Путин сделал вывод, что Запад не станет его останавливать», — сказал он.

«Нормандским форматом» называют переговоры по мирному урегулированию на Украине при участии представителей России, Украины, Германии и Франции. Впервые главы данных государств обсуждали эту проблему в июне 2014 года в Нормандии на торжествах, которые были посвящены 70-летию высадки союзнических войск.