Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:43, 26 января 2023Мир

Джонсон назвал «нормандский формат» по Украине политической имитацией

Борис Джонсон: «нормандский формат» переговоров по Украине был дипломатической имитацией
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с украинским каналом «Рада» заявил, что «нормандский формат» переговоров по Украине был дипломатической имитацией. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, процесс по урегулированию конфликта, который включал в себя Минские соглашения, «никуда не двигался». Он заявил, что санкции против России стоило вводить еще в 2014 году.

«Какие-то санкции мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию под названием нормандский процесс и ничего не добились, а [президент России Владимир] Путин сделал вывод, что Запад не станет его останавливать», — сказал он.

«Нормандским форматом» называют переговоры по мирному урегулированию на Украине при участии представителей России, Украины, Германии и Франции. Впервые главы данных государств обсуждали эту проблему в июне 2014 года в Нормандии на торжествах, которые были посвящены 70-летию высадки союзнических войск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США назвали условия смягчения антироссийских санкций
Российский подросток попал под поезд и выжил
Раскрыты подробности поведения Николая Баскова в реальной жизни
«Росэнергоатом» опроверг сообщения о мощных взрывах около Запорожской АЭС
Минфин США ввел санкции против сотрудников администрации президента России
Венгрия призвала мировые державы начать переговоры вместо отправки оружия Киеву
Орбан оценил сроки мирного урегулирования кризиса на Украине
ВОЗ заявила о росте смертности от коронавируса
Российские «Терминаторы» ударили по опорным пунктам ВСУ в Кременной
Пентагон подтвердил передачу Украине модернизированных танков M1A2 Abrams
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.