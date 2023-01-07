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10:43, 7 января 2023Россия

Пушилин рассказал о вранье Меркель и Олланда

Глава ДНР Пушилин заявил, что Меркель и Олланд расписались во лжи о Минских соглашениях

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд расписались во лжи, когда признали, что не намеревались выполнять Минские соглашения об урегулировании ситуации в Донбассе. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) России Денис Пушилин в Telegram.

«Не было никакого другого выбора, все было предопределено», — сказал Пушилин, вспомнив заявление Меркель о том, что Минские соглашения были призваны дать Украине время, а не остановить боевые действия.

«Соответственно, она врала на самом высоком уровне, невзирая ни на что. А сейчас мы увидели историю, что Олланд ее буквально поддержал. По сути, это основные гаранты этих минских соглашений. И теперь они в этом расписались», — подытожил глава ДНР.

5 января президент России Владимир Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня в зоне специальной военной операции. Такое решение было принято после обращения патриарха Кирилла. Затем Пушилин пояснил, что российские силы будут отвечать Вооруженным силам Украины (ВСУ), если те попытаются нарушить режим прекращения огня на линии боевого соприкосновения.

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