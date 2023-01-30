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14:32, 30 января 2023Мир

Президент Хорватии заявил о провоцировании России на вооруженный конфликт

Президент Хорватии заявил, что Россию провоцировали на вооруженный конфликт с 2014 года

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Россию провоцировали на вооруженный конфликт из-за границы с 2014 года. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович, его слова передает РИА Новости.

«С 2014 года мы смотрим, как “кто-то” провоцирует Россию с намерением вызвать эту войну», — подчеркнул глава государства. Он задался вопросом о том, почему западные страны не отправили Украине танки сразу после начала конфликта. «Все немецкие танки туда отправим, при том что свыше тысячи оставшихся от СССР уничтожены, та же судьба ждет и эти танки», — предрек Миланович.

Хорватский президент уточнил, является ли целью конфликта победа над ядерной державой, ведущей боевые действия на своих границах в другой стране. «Можете ли вы победить такое государство конвенциональными средствами? Каков ответ — возможно ли разделить на части? И тогда они в отчаянии выпустят 6 тысяч ядерных боеголовок — и все будут плакать», — заключил он.

Ранее Миланович напомнил главе МИД Германии Анналене Бербок, что немцы уже пытались воевать с Россией, но успеха в этом не добились. Глава государства подчеркнул, что Хорватия не должна оказывать военную помощь сторонам конфликта на Украине.

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Виктория Кондратьева
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