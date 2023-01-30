Американский самолет-разведчик сделал круг в небе над регионом России

Flightradar: Boeing RC-135W ВВС США совершил круговой облет Калининградской области

Крупный стратегический разведывательный самолет ВВС США совершил круговой облет Калининградской области России. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

По его информации, Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным JAKE11 в понедельник, 30 января, вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и проследовал в восточном направлении, минуя территорию Германии и Польши.

Около 10:30 по московскому времени борт приблизился к польско-литовской границе и пересек ее в районе города Лаздияй, расположенного чуть более чем в 50 километрах от анклава. Обогнув населенные пункты Каунас и Клайпеда, воздушное судно направилось к польскому Гданьску и таким образом за один час сделало круг в небе над российским регионом.

Известно, что Boeing RC-135W во время полета находился в среднем на высоте 10 километров.

В этот же промежуток времени около границ Польши, Белоруссии и Украины выполнял работу самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry («Часовой») с позывным NATO22 — он вылетел с румынской авиабазы НАТО Отопени под Бухарестом.

Вылеты самолетов и беспилотников стран Североатлантического альянса, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий и ранее.

27 января американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат был зафиксирован в акватории Черного моря. RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE11 в течение 18 часов перемещался по одной и той же траектории — от Севастополя до Керчи, находясь примерно в 100 километрах по прямой от Крыма.