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06:32, 30 января 2023Россия

ВСУ обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску

Фото: Staff Sgt. Diana Cossaboom / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Алчевск в Луганской народной республике из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом говорится в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По информации представительства, по городу было выпущено две ракеты из этой РСЗО. Информации о пострадавших и разрушениях не приводится.

28 января в ЛНР сообщили, что в результате удара украинских военных из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по Новоайдару были повреждены медицинское учреждение и еще шесть жилых домов, в которых проживают мирные граждане.

Позднее тот же день ВСУ нанесли удар по Иловайску в Донецкой народной республике (ДНР). Украинские силы выпустили семь ракет из реактивной системы залпового огня за десять минут.

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Марина Совина
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