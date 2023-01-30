ВСУ обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Алчевск в Луганской народной республике из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом говорится в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По информации представительства, по городу было выпущено две ракеты из этой РСЗО. Информации о пострадавших и разрушениях не приводится.

28 января в ЛНР сообщили, что в результате удара украинских военных из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по Новоайдару были повреждены медицинское учреждение и еще шесть жилых домов, в которых проживают мирные граждане.

Позднее тот же день ВСУ нанесли удар по Иловайску в Донецкой народной республике (ДНР). Украинские силы выпустили семь ракет из реактивной системы залпового огня за десять минут.