Москва назвала сверхчувствительный вопрос в отношениях с США

Рябков заявил, что сверхчувствительный вопрос обмена заключенными с США «любит тишину»

Россия и США продолжат переговоры по обмену заключенными. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова передают РИА Новости.

Дипломат назвал эту тему сверхчувствительным вопросом в отношениях Москвы и Вашингтона. «Обмен заключенными — крайне деликатная материя, напрямую затрагивающая судьбы людей. Это понятно, ведь речь идет об арестованных и удерживаемых за вполне определенные действия, например, по обвинению в шпионаже, контрабанде наркотиков, а если говорить о наших в США, то по политическим мотивам либо преднамеренно сфабрикованным уголовным делам», — высказался он.

Рябков подчеркнул, что подобные вопросы любят тишину. По его словам, публичное обсуждение подобных тем не способствует достижению конкретных результатов. При этом заместитель министра иностранных дел усомнился в существовании реалистичных вариантов организации обмена заключенными с Вашингтоном по формуле «всех на всех».

Дипломат также уточнил, что в тюрьмах и следственных изоляторах США содержатся больше россиян, чем американцев на территории России. «Госдепартамент систематически игнорирует неоднократные обращения российского посольства в Вашингтоне с просьбой предоставить соответствующую информацию», — отметил он.

Ранее заместитель главы пресс-службы Госдепа США Ведант Пател назвал приоритетом для Вашингтона вопрос потенциального обмена заключенными с Москвой. Он добавил, что Госдеп продолжает активно работать в этом направлении. При этом Пател уточнил, что на сегодняшний день новостей по возможным обменам нет.