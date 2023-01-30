Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:22, 30 января 2023Мир

Москва назвала сверхчувствительный вопрос в отношениях с США

Рябков заявил, что сверхчувствительный вопрос обмена заключенными с США «любит тишину»

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Россия и США продолжат переговоры по обмену заключенными. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова передают РИА Новости.

Дипломат назвал эту тему сверхчувствительным вопросом в отношениях Москвы и Вашингтона. «Обмен заключенными — крайне деликатная материя, напрямую затрагивающая судьбы людей. Это понятно, ведь речь идет об арестованных и удерживаемых за вполне определенные действия, например, по обвинению в шпионаже, контрабанде наркотиков, а если говорить о наших в США, то по политическим мотивам либо преднамеренно сфабрикованным уголовным делам», — высказался он.

Рябков подчеркнул, что подобные вопросы любят тишину. По его словам, публичное обсуждение подобных тем не способствует достижению конкретных результатов. При этом заместитель министра иностранных дел усомнился в существовании реалистичных вариантов организации обмена заключенными с Вашингтоном по формуле «всех на всех».

Материалы по теме:
«Как такое могло случиться?» В гараже Байдена нашлись секретные материалы. Чем обернется для президента его рассеянность?
«Как такое могло случиться?»В гараже Байдена нашлись секретные материалы. Чем обернется для президента его рассеянность?
13 января 2023
«США серьезно просчитались» Экономист Джеффри Сакс — о причинах конфликта на Украине и о том, как его закончить
«США серьезно просчитались»Экономист Джеффри Сакс — о причинах конфликта на Украине и о том, как его закончить
24 января 2023

Дипломат также уточнил, что в тюрьмах и следственных изоляторах США содержатся больше россиян, чем американцев на территории России. «Госдепартамент систематически игнорирует неоднократные обращения российского посольства в Вашингтоне с просьбой предоставить соответствующую информацию», — отметил он.

Ранее заместитель главы пресс-службы Госдепа США Ведант Пател назвал приоритетом для Вашингтона вопрос потенциального обмена заключенными с Москвой. Он добавил, что Госдеп продолжает активно работать в этом направлении. При этом Пател уточнил, что на сегодняшний день новостей по возможным обменам нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Джонсон раскрыл детали разговора с Путиным перед началом СВО
В России подорожала аренда небольших квартир
Дженнифер Лопес едва не сорвалась со скалы на съемках фильма
МИД России высказался о возможности прямого столкновения России с США
Россиян осудили условно за воспитание дочери приковыванием цепью к батарее
В ЛНР заявили об укреплении позиций ВСУ под Часовым Яром
Прославившаяся привычкой материться стримерша рассказала о сексуальной жизни
В российском городе УАЗ насмерть сбил мужчину
Генсек НАТО призвал Южную Корею увеличить поддержку Украины
Нашествие крыс у жилого дома в Подмосковье попало на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.