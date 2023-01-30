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09:31, 30 января 2023Экономика

В России начались сложности с перевозкой нефтепродуктов

«Ъ»: в России начались сложности с перевозкой нефтепродуктов в восточном направлении

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Крупнейшие нефтяные компании России столкнулись со сложностями с перевозкой нефтепродуктов по железной дороге в восточном направлении, грузы постоянно и непредсказуемо задерживаются в отправлении. Об этом со ссылкой на источники в отрасли пишет «Коммерсантъ».

Собеседники издания утверждают, что вопрос неоднократно поднимался на заседаниях штаба Минэнерго и в биржевом комитете Федеральной антимонопольной службы (ФАС), но решить его не удается. Железнодорожники отбивают претензии напоминаниями о дефиците пропускной способности Восточного полигона (Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали).

Возникла проблема во второй половине 2022 года, причем ситуация ухудшается. Глава «Газпромнефти» Александр Дюков в соответствующем письме указал, что число простаивающих вагонов с продукцией Омского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), отгружаемых со станций Комбинатская (Омская область) и Сокур (Новосибирская область), в отдельные сутки превышает 400 единиц или 65 процентов ежедневной отгрузки, что является критичным для производителя.

Компания полагает, что масштабы накопления груженых вагонов в условиях ограниченной инфраструктуры угрожают реализации производственной и сбытовой программ завода. Для решения проблемы она предлагает установить ежесуточные квоты по приему вагонов на уровне 220 единиц.

Вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов подтвердил эту информацию. С ноября наблюдаются массовые продления биржевых контрактов по отгрузкам свыше 30 дней, а РЖД ограниченно согласовывают заявки на отгрузки.

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При этом источники издания в отрасли полагают, что эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты и потолок цен на них, которые вступят в силу 5 февраля, значительно усугубят ситуацию, так как потребуют отправлять в восточном направлении больше грузов. Отдельную угрозу они видят в старте с апреля этого года субсидий на поставку топлива по железной дороге на Дальний Восток.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что в январе ситуация с управлением пассажиропотоками на железной дороге ухудшилась, в особенности на Восточном полигоне. По его мнению, проблема связана с недооценкой количества заявок на перевозку нефтепродуктов в порту Дальнего Востока. Непредвиденные простои, увеличение оборота вагонов и снижение скорости движения увеличивают дефицит нефтеналивных цистерн.

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Платон Щукин
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