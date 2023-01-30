Неопознанные самолеты обстреляли группу грузовиков в Сирии

На востоке Сирии неопознанные самолеты обстреляли группу въехавших из Ирака грузовиков

Группа грузовиков была обстреляна неопознанными самолетами на востоке Сирии после въезда с территории Ирака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.

Собеседник агентства заявил, что инцидент произошел в районе города Аль-Букемаль на востоке Сирии.

Ранее сотрудники сил безопасности Сирии провели спецоперацию против террористического подполья в провинции Дераа на юге республики. В результате был убит один из главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Мухаммад Али аш-Шагури (также известен как Абу Омар аш-Шагури).

В декабре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу провел в Москве переговоры с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Сирии Али Махмудом Аббасом. Стороны обсудили пути разрешения сирийского кризиса и проблемы беженцев, а также совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии.