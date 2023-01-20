В Сирии убили местного главаря ИГ

SANA: сотрудники сил безопасности Сирии убили одного из главарей ИГ

Сотрудники сил безопасности Сирии провели спецоперацию против террористического подполья в провинции Дераа на юге республики. В результате был убит один из главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Мухаммад Али аш-Шагури (также известен как Абу Омар аш-Шагури). Об этом пишет агентство SANA.

Утверждается, что он отвечал в Дераа за организацию терактов и диверсий против силовиков и мирных граждан. Были также уничтожены два сообщника террориста, конфисковано найденное при них оружие. Кроме того, в результате операции были убиты соратники главаря ИГ: Ахмад Халид аль-Масри и Мохсен Зейтави.

1 декабря стало известно, что силы оппозиционной «Сирийской свободной армии» окружили лидера ИГ Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Курайш, в результате он подорвал себя и своих сторонников.