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13:07, 1 декабря 2022Мир

Лидер «Исламского государства» подорвал себя и своих сторонников

Reuters: главарь ИГ Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Кураш подорвался, попав в окружение

Фото: Rewards for Justice

Главарь «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курайш подорвал себя и своих сторонников, попав в окружение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство уточняет, что главарь группировки оказался в окружении во время боя с боевиками в сирийском городе Джасим в середине октября. Сообщается, что он и его сторонники подорвали пояса смертников. Reuters не уточняет, к какой группировке принадлежали боевики, взявшие в окружение главаря «Исламского государства».

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Ранее Пентагон подтвердил ликвидацию Абу аль-Хасана аль-Хашеми аль-Курайша силами оппозиционной «Сирийской свободной армии».

В среду, 30 ноября, агентство Reuters сообщило о ликвидации Абу аль-Хасана аль-Хашеми аль-Курайша. Ликвидированному главарю террористической организации было 45 лет. Новым лидером группировки, как сообщают СМИ, стал Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши.

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Глеб Бажуткин
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