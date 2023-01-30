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17:24, 30 января 2023Экономика

Сенатор предложил вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров

Сенатор Василий Иконников предложил вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников предложил восстановить индексацию пенсий работающих пенсионеров, пишет РИА Новости.

Сенатор ранее уже вносил соответствующий законопроект в Госдуму, но кабмин не дал на него положительного заключения. Иконников отметил, что в первую очередь граждане пенсионного возраста идут на работу, потому что им не хватает денег на питание и медобслуживание, а также оплату ЖКХ.

Он считает, что если вернуть индексацию, то это позволит поддержать благосостояние граждан и вовлечь в экономику квалифицированных специалистов. По мнению законодателя, многих останавливает тот факт, что при выходе на работу их пенсия не индексируется.

В ближайшие годы России необходимо увеличить темпы повышения пенсий, чтобы они не опустились до социально неприемлемого уровня, заявили ранее ученые из РАНХиГС. В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам.

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Платон Щукин
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