Сенатор предложил вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров
Член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников предложил восстановить индексацию пенсий работающих пенсионеров, пишет РИА Новости.
Сенатор ранее уже вносил соответствующий законопроект в Госдуму, но кабмин не дал на него положительного заключения. Иконников отметил, что в первую очередь граждане пенсионного возраста идут на работу, потому что им не хватает денег на питание и медобслуживание, а также оплату ЖКХ.
Он считает, что если вернуть индексацию, то это позволит поддержать благосостояние граждан и вовлечь в экономику квалифицированных специалистов. По мнению законодателя, многих останавливает тот факт, что при выходе на работу их пенсия не индексируется.
В ближайшие годы России необходимо увеличить темпы повышения пенсий, чтобы они не опустились до социально неприемлемого уровня, заявили ранее ученые из РАНХиГС. В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам.