Сенатор предложил вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров

Сенатор Василий Иконников предложил вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров

Член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников предложил восстановить индексацию пенсий работающих пенсионеров, пишет РИА Новости.

Сенатор ранее уже вносил соответствующий законопроект в Госдуму, но кабмин не дал на него положительного заключения. Иконников отметил, что в первую очередь граждане пенсионного возраста идут на работу, потому что им не хватает денег на питание и медобслуживание, а также оплату ЖКХ.

Он считает, что если вернуть индексацию, то это позволит поддержать благосостояние граждан и вовлечь в экономику квалифицированных специалистов. По мнению законодателя, многих останавливает тот факт, что при выходе на работу их пенсия не индексируется.

В ближайшие годы России необходимо увеличить темпы повышения пенсий, чтобы они не опустились до социально неприемлемого уровня, заявили ранее ученые из РАНХиГС. В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам.