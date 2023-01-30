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15:03, 30 января 2023Культура

Снятый в космосе фильм «Вызов» получил дату премьеры

Снятый в космосе фильм Клима Шипенко «Вызов» выйдет в прокат 20 апреля

Кадр: Фильм «Вызов»

Частично снятый в космосе фильм Клима Шипенко «Вызов» получил дату премьеры. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Компания «Централ Партнершип» перенесла дату — лента выйдет в прокат 20 апреля. Планировалось, что это произойдет 12 апреля.

Ранее стало известно, что режиссер Клим Шипенко потратил на съемки фильма на Международной космической станции (МКС) почти 90 часов. Ему и актрисе Юлии Пересильд пришлось вдвоем выполнять роли полноценной съемочной группы, а сценарий был немного изменен в ходе пребывания на МКС. Члены экипажа помогали им править диалоги.

Съемочная группа «Вызова» прилетела на МКС 5 октября и вернулась 17 октября 2022. Сюжет «Вызова» вращается вокруг врача (роль исполняет Юлия Пересильд), которая вынуждена за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС ради спасения космонавта.

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Марина Погосян
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