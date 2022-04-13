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Клим Шипенко потратил на МКС почти 90 часов на съемки фильма «Вызов»

Режиссер Шипенко в составе киноэкипажа на МКС потратил более 87 часов на съемки «Вызова»

Фото: Roscosmos / Global Look Press

Российский режиссер Клим Шипенко потратил на Международной космической станции (МКС) почти 90 часов на съемки фильма «Вызов», пишет ТАСС со ссылкой на отчет об основных результатах подготовки и деятельности командира «Союза МС-18» и участников космического полета 65-й экспедиции МКС.

Так, в составе первого в истории киноэкипажа на МКС Шипенко провел более 87 часов, занимаясь производством фильма. Актриса Юлия Пересильд потратила на съемки более 86 часов, космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров — почти 57,5 часа и почти 52 часа, Олег Новицкий — 45,5 часа. В отчете также уточняется, что карты памяти с результатами выполнения на борту МКС целевой работы «Вызов» были уложены в спускаемый аппарат ТПК «Союз МС-18» и возвращены на Землю.

Ранее Шипенко заявил, что съемки фильма «Вызов» завершатся до конца 2022 года. Ему и актрисе Юлии Пересильд пришлось вдвоем выполнять роли полноценной съемочной группы, а сценарий был немного изменен в ходе пребывания на МКС, признался режиссер. Члены экипажа помогали им править диалоги.

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Марина Совина
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