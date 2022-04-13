Клим Шипенко потратил на МКС почти 90 часов на съемки фильма «Вызов»

Режиссер Шипенко в составе киноэкипажа на МКС потратил более 87 часов на съемки «Вызова»

Российский режиссер Клим Шипенко потратил на Международной космической станции (МКС) почти 90 часов на съемки фильма «Вызов», пишет ТАСС со ссылкой на отчет об основных результатах подготовки и деятельности командира «Союза МС-18» и участников космического полета 65-й экспедиции МКС.

Так, в составе первого в истории киноэкипажа на МКС Шипенко провел более 87 часов, занимаясь производством фильма. Актриса Юлия Пересильд потратила на съемки более 86 часов, космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров — почти 57,5 часа и почти 52 часа, Олег Новицкий — 45,5 часа. В отчете также уточняется, что карты памяти с результатами выполнения на борту МКС целевой работы «Вызов» были уложены в спускаемый аппарат ТПК «Союз МС-18» и возвращены на Землю.

Ранее Шипенко заявил, что съемки фильма «Вызов» завершатся до конца 2022 года. Ему и актрисе Юлии Пересильд пришлось вдвоем выполнять роли полноценной съемочной группы, а сценарий был немного изменен в ходе пребывания на МКС, признался режиссер. Члены экипажа помогали им править диалоги.