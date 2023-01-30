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07:58, 30 января 2023Ценности

Коллекцию обновленных магазинов Zara разработают специально для России

Коллекция обновленных магазинов одежды Zara будет разработана специально для России

Фото: Alexander Pohl / Keystone Press Agency

Коллекция для обновленных магазинов бренда Zara разрабатывается специально для России. Об этом ТАСС сообщила директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP. Надежда Цветкова.

По словам Цветковой, это будет абсолютно другой магазин, который, в первую очередь, отличается коллекцией. Отмечается, что она разрабатывается специально для России и может учитывать климатические условия территории. В разработке принимают участие специалисты из Inditex, подчеркнула она.

Цены, предположительно, останутся в рамках концепции Zara, заявила Цветкова. Ранее сообщалось, что первой станет точка в московском торговом центре «Авиапарк» под вывеской Maag с женской, мужской и детской одеждой.

«Мы видим интерес не только торговых центров, но и потребителей, лояльных бренду. Даже если это будет новый покупательский опыт, думаю, целевая аудитория быстро адаптируется», — заявила управляющий партнер RETEX Анна Папаскири в беседе с агентством.

25 октября стало известно, что Inditex, в состав которого входят Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды, договорился о продаже российского подразделения своему ливанскому франчайзи Daher Group. Новый владелец может открыть первые магазины под своими брендами весной 2023 года.

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Юлия Мискевич
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