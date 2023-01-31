Россиянам открыли доступ к скачиванию Adobe

«Известия»: Adobe открыла россиянам доступ к скачиванию Photoshop и Premier

Американская компания Adobe, создающая программное обеспечение, открыла россиянам доступ к скачиванию своих продуктов. Пользователи могут заходить на страницу софта с российских IP-адресов, пишут «Известия».

До этого страница была закрыта. На ней также было опубликовано сообщение, «Adobe приостановила все услуги на территории России и Белоруссии». Теперь россияне снова могут скачать программное обеспечение из коллекции Adobe Creative Cloud и для Windows, и для MacOS. По словам корреспондента «Известий», для скачивания доступны Adobe Photoshop, Adobe Premier и другие программы. При этом функция оформления лицензии после установки приложений до сих пор заблокирована.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтвердил, что продукты Adobe доступны для загрузки в России. «Я думаю, причина заключается в том, что компания системно меняет подход к своему бизнесу в России, поскольку возвращаться рано или поздно придется», — предположил он.

5 марта Adobe прекратила продажу продуктов и услуг в России. Свое решение компания связала с сложившейся ситуацией на Украине.