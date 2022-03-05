Adobe прекратила продажу продуктов и услуг в России

Американская компания Adobe, создающая програмное обеспечение, прекратила продажу своих продуктов и услуг в России. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Компания связывает данное решение с ситуацией на Украине. Таким образом, в России не будут доступны к покупке подписки на такие программы, как Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro.

Кроме того, Adobe заблокировали доступ к своим облачным хранилищам российским государственным СМИ.

Ранее компания Microsoft объявила о том, что прекращает продажи своих товаров и предоставление услуг на российском рынке. Президент американской корпорации Брэд Смит (Brad Smith) уточнил, что решение о временном прекращении работы компании в регионе принято из-за ситуации на Украине.