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16:24, 31 января 2023Спорт

Стало известно о попытках четырех европейских клубов купить Захаряна

СЭ: как минимум четыре европейских клуба пытались купить игрока «Динамо» Арсена Захаряна

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Как минимум четыре европейских клуба в зимнее трансферное окно пытались купить полузащитника «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

По информации источника, речь идет об испанских «Мальорке» и «Сельте», а также о португальском «Порту» и венгерском «Ференцвароше». Все клубы, кроме «Порту», сделали официальные шаги для осуществления трансфера и были готовы заплатить москвичам 15 миллионов евро отступных, прописанных в контракте футболиста.

Сложности возникли из-за нежелания команд напрямую рассчитываться с «Динамо» в текущей политической ситуации. Договориться об альтернативных способах заключения сделки сторонам не удалось, в итоге 19-летний Захарян закончит сезон в московском клубе.

Захарян в нынешнем сезоне провел за «Динамо» 16 матчей в Российской премьер-лиге. Полузащитник забил два мяча и сделал пять результативных передач.

Алексей Гусев
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