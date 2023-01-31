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10:16, 31 января 2023Мир

Во Франции предложили Европе новую цель в войне с Россией

Экономист Жак Аттали предложил Европе новую цель в войне с Россией

Фото: РИА Новости

Французский экономист и политический деятель, бывший президент Европейского банка реконструкции и развития Жак Аттали предложил Европе и всем странам запада новые цели в конфликте с Россией. Его слова передает РИА Новости.

«Только ставя перед собой цель мира, мы сможем достичь цели нашей войны. А значит, сможем победить в ней», — высказался Аттали. Он также невысоко оценил цель Украины по возвращению своих территорий в ходе конфликта с Москвой. Экономист предположил, что если Киеву это удастся, то впоследствии Россия может дождаться удобного момента и возобновить боевые действия.

При этом Аттали раскритиковал позицию Запада, отметив, что США и Европа находятся в прострации. По его словам, сперва западные государства пытались не допустить начала конфликта, потом помогали Киеву только на словах, опасаясь эскалации с Россией. «Постепенно они становились все более вовлеченными в конфликт, пока вскоре не начали поставлять вооружение, которое вряд ли можно назвать чисто оборонительным», — заключил эксперт.

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Аттали также задался вопрос о том, что будет делать Запад, если Россия одержит победу на Украине. «И какова цель политики Запада в отношении России? Неужели расколоть ее на три части: одну присоединить к Европе, другую — к Китаю, а третью — к персидскому и турецкому миру?» — уточнил он. По словам экономиста, на все эти вопросы пока нет ответов.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о войне Запада против России, призвав бороться против нее, поставляя Украине больше вооружений. Комментируя ее слова, германское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что поддержка Киева не делает Германию стороной конфликта.

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Виктория Кондратьева
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